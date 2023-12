Wer hat noch nicht?

Frankfurt am Main. Auch nach der Auslosung der EM-Gegner der deutschen Nationalmannschaft ist die Ticketnachfrage für die drei Gruppenspiele enorm hoch. Das bestätigte der Deutsche Fußballbund (DFB) am Montag kurz nach dem Start der nächsten Verkaufsphase. Genaue Angaben über die Anzahl der Zugriffe auf das Kontingent von je 10.000 Eintrittskarten pro Partie der DFB-Elf waren aber noch nicht möglich. Die UEFA überlässt jedem Verband die Verteilung des für dessen Fans reservierten Kontingents. Der DFB gliedert den Verkauf in drei Phasen und Gruppen. Ersten Zugriff haben Mitglieder des offiziellen »Fan Club Nationalmannschaft«, dann kommen Mitglieder anderer Fanklubs zum Zug, und letztlich dürfen sich auch noch Personen bewerben, die eine sogenannte Turnierregistrierung beim DFB abgeschlossen haben. Zeitlich begrenzt ist diese Verkaufsphase bis zum 15. Dezember. Die Kosten pro Ticket in der Gruppenphase reichen von 30 bis 200 Euro. Für das Eröffnungsspiel gegen Schottland sind es 50 bis 600 Euro. (dpa/jW)