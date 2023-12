Wieder Beschuss an Grenze zum Libanon

Beirut. An der Grenze zwischen dem Libanon und Israel hat es wieder Beschuss gegeben. Israels Militär registrierte am Montag mehrere Abschüsse aus dem Libanon auf Ziele in Israel. Bei den Angriffen seien drei israelische Soldaten leicht verletzt worden. Die Armee attackierte demnach die Orte, von denen die Angriffe ausgingen. Die Hisbollah im Libanon übernahm die Verantwortung für eine Attacke auf israelische Soldaten in der Nacht zu Montag sowie den Beschuss weiterer Ziele. Die Konfrontationen seit Beginn des Gazakrieges sind die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg im Jahre 2006. Die Hisbollah ist die gefährlichste Partei der sogenannten Achse des Widerstands gegen die zionistische Regierung in Israel. (dpa/jW)