Paris: Attentäter bekannte sich zum IS

Paris. Einen Tag nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 23 Jahre alten deutsch-philippinischen Touristen in Paris sind weitere Details zu dem mutmaßlichen Täter bekannt geworden. Der 26jährige, der sich in Polizeigewahrsam befindet, habe sich in einem Video zur Miliz »Islamischer Staat« bekannt, teilte die französische Antiterrorismusstaatsanwaltschaft am Sonntag abend in Paris mit. Sie ermittelt nun wegen Mordes mit terroristischem Hintergrund. Der 26jährige war am Sonnabend abend nach Angaben der Ermittler in der Nähe des Eiffelturms mit einem Hammer und einem Messer auf eine kleine Gruppe philippinischer Touristen losgegangen. Ein 23jähriger erlag seinen Verletzungen. (AFP/jW)