Russische Delegation in Niger empfangen

Niamey. Erstmals seit dem Militärputsch im Niger Ende Juli ist eine russische Delegation offiziell in das westafrikanische Land gereist. Die von Russlands Vizeverteidigungsminister Junus-bek Jewkurow geleitete Delegation wurde am Montag von Nigers Staatschef Abdourahamane Tchiani empfangen, wie die Militärregierung im Rundfunk mitteilte. Demnach unterzeichneten beide Parteien im Anschluss an das Treffen »Dokumente zur Stärkung der militärischen Zusammenarbeit«. Am Vortag hatte sich die russische Delegation bereits mit der Militärregierung im Nachbarland Mali ausgetauscht. (AFP/jW)