Somalia: UNO hebt Waffenembargo auf

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat ein jahrzehntealtes Waffenembargo gegen die Armee in Somalia vollständig aufgehoben. Mit einer einstimmig verabschiedeten Resolution beendete das UN-Gremium am Freitag (Ortszeit) die letzten Rüstungslieferbeschränkungen für die Armee in dem ostafrikanischen Land. Das Waffenembargo gegen Somalia war 1992 verhängt worden, wurde für die Regierungsstreitkräfte aber bereits weitgehend gelockert. Nach der Aufhebung des Waffenembargos verabschiedete der UN-Sicherheitsrat eine zweite Resolution, mit der das Rüstungslieferverbot gegen die Al-Schabab-Miliz und weitere Akteure sofort wieder in Kraft gesetzt wurde. (AFP/jW)