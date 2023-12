Palmer will für Freie Wähler antreten

Tübingen. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) will sich laut SWR bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg im Juni 2024 für die Freien Wähler (FW) im Landkreis Tübingen engagieren. Palmer äußerte sich dazu am Sonntag auf Anfrage nicht. Der FW-Fraktionsvorsitzende im Landkreis Tübingen, Thomas Hölsch, erklärte demnach: »Ich denke, er passt gut in unsere Truppe.« Im Mai war Palmer bei den Grünen nach einem Eklat um die Verwendung des Wortes »Neger« bei einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main ausgetreten. Schon vorher ruhte seine Mitgliedschaft wegen anderer rassistischer Äußerungen. (dpa/jW)