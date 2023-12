Michelin: Gewerkschaft ringt um Arbeitsplätze

Frankfurt am Main. Nach der Ankündigung von Werkschließungen und der Streichung von mehr als 1.500 Jobs drohen beim französischen Reifenhersteller Michelin betriebsbedingte Kündigungen. Die Gewerkschaft IG BCE will möglichst viele der Arbeitsplätze retten. Man arbeite an Alternativkonzepten für die betroffenen Standorte Karlsruhe, Trier und Homburg und an Überlegungen, wie sich dort die Produktivität steigern lasse, sagte Matthias Hille, Leiter des IG-BCE-Bezirks Mainz, am Sonntag dpa. »Mitte oder Ende Januar wollen wir dem Konzern Ideen vorstellen.« Man sei auch in Gesprächen mit der Politik. (dpa/jW)