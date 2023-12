Ost-West-Lohnlücke: Linke will »Ostgipfel«

Berlin. Die Linksfraktion im Bundestag hat angesichts der anhaltenden Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland einen »Ostgipfel« gefordert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) müsse sich der Sache annehmen, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag). »Das Thema Lohnangleichung muss dringend Chefsache werden, wenn der Frust im Osten nicht überkochen soll.« Ostdeutsche Beschäftigte seien in vielen Bereichen immer noch Beschäftigte zweiter Klasse. Nach der Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) lag das mittlere Bruttomonatsentgelt von sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten in Ostdeutschland Ende 2022 fast 600 Euro unter dem in Westdeutschland. Das sogenannte Medianentgelt betrug in den alten Ländern 3.752 Euro und das in den sogenannten neuen Bundesländern 3.157 Euro. (dpa/jW)