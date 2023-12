S&D&K Maslowski/FLPA/imagebroker/imago

Irgendwann fing ich an, die Vögel näher unter die Lupe zu nehmen und mir Notizen zu ihren Winterscharen zu machen, bei denen sie oft von meinen Lieblingsvögeln, den Indianergoldhähnchen und den Kanadakleibern, begleitet werden.

Bernd Heinrich

*

Beim fernen Ruf eines Hähers fragte ich mich oft, worüber der Vogel sich wohl aufregen mochte.

Bernd Heinrich

*

Vor einigen Jahren war ich in New Hampshire nachts mit dem Auto unterwegs und fuhr an einem anscheinend toten Streifenkauz vorbei. Beim Blick in den Rückspiegel allerdings dachte ich, ich hätte die Bewegung eines Flügels wahrgenommen. Ich wendete, hob die Eule vorsichtig auf und legte sie auf den Rücksitz meines Pick-ups. Minuten später erwachte sie wieder zum Leben und setzte sich neben mich auf die Rücklehne des Beifahrersitzes, wo sie sich vollständig erholte. Ein seltenes Erlebnis.

Bernd Heinrich

*

Anfang November, an einem Sonntag, sitzt um acht Uhr morgens ein Hausrotschwanz auf der Satellitenschüssel auf dem Flachdach des Vorderhauses und schmettert minutenlang sein unvergleichliches Lied in den blanken Himmel.

Warum singt der Hausrotschwanz in dieser Jahreszeit? Balzverhalten und Reviermarkierung fallen als Erklärungen aus. Ruft er seine Kollegen herbei, um gemeinsam aufzubrechen und ins Winterquartier zu ziehen?

Darüber habe ich noch nie etwas gelesen. Aber tatsächlich: Wenig später flattern immerhin zwei Hausrotschwänze von Fenstersims zu Fenstersims, scheinen sich kurz auszutauschen und verschwinden dann in dieselbe Richtung. Meine Vermutung könnte zutreffen.

Die Ornithologie, die sich in den vergangenen Dezennien zu einer hochdifferenzierten Wissenschaft entwickelt und eine unüberschaubare Menge an Fachliteratur hervorgebracht hat, beschreibt auf einleuchtende Weise Funktionen zahlreicher Merkmale oder Elemente des Lebens der Vögel (Gesang, Gefieder, Anatomie, Nestformen, Nahrungspräferenzen und so weiter). Dennoch steht sie – trotz immer aufwendigerer Datenerhebungsunternehmungen – in diversen, auf den Wesenskern der Natur zielenden Fragen nach wie vor vor der Wand (was im Zeitalter des Wahns der Allwissenheit und der Allbeherrschbarkeit tröstlich ist). Zum Beispiel hat man bis heute keine Ahnung, warum bestimmte Arten bei der Brautwerbung einen geradezu absurden, jeder aus menschlicher Sicht plausiblen Zweck-Mittel-Relation hohnsprechenden Aufwand betreiben, und wie die Zugvögel ihre teilweise zehntausend und mehr Kilometer langen Routen finden, die sie Jahr für Jahr zu denselben, fast auf den Quadratmeter genau eingrenzbaren Standorten führen, bleibt ebenfalls ein Rätsel, das sich nie wird lösen lassen, weil niemand – dem ollen Kant war das, anders als den heutigen Trotteln, die in die Geldtöpfe greifen, klar – in Gehirne, die bei der Arbeit sind, hineingucken und, darüber hinaus, den ontologischen Grund der Komplexität – oder, vulgär-, also effizienzökonomisch gesprochen, Irregularität – des organischen Lebens erhellen kann.

»Welche Emotion die Vögel möglicherweise zu ihrer stimmlichen Äußerung veranlasst, können wir gar nicht beurteilen«, schreibt Bernd Heinrich, emeritierter Professor für Biologie an der Universität Vermont, in seinem betörenden, in der Reihe »Naturkunden« bei Matthes & Seitz erschienenen Buch »Flugbahn und Federflaum – Vom Beobachten wilder Vögel«. Wir können Beziehungen zwischen Gesangsintensität und Jahreszeit, zwischen einer streunenden Hauskatze und dem Tixen der Amseln, zwischen den Warnrufen der Kiebitze und der Silhouette eines Greifvogels über der Marsch herstellen. Wir können ein paar Muster erkennen, mehr können wir nicht. Tiere sind keine »belebten Maschinen« (Descartes), Tiere sind fühlende Existenzen und daher so unberechenbar und frei wie die Menschen, sofern wir uns in dieser technokratisch-totalitären Scheißgesellschaft auf die Seite der angelsächsischen Aufklärer und der Anarchisten schlagen dürfen.

Oft, sehr oft reihen Drosseln, Ammern, Rohrsänger und Schnäpper ihre inkommensurabel variantenreichen Strophen, Melodien und Triller aus schierem Vergnügen aneinander, vermutet Heinrich, zu Recht. Die vermutende, die meinethalben hermeneutische und notgedrungen anthropo­morphisierende Biologie, die für die Superchamps der Vogelkunde, für Johann Friedrich Naumann und Alfred Brehm, eine erkenntniskritische Selbstverständlichkeit war (die Deppen hatten halt keine Computer), ist die einzige freundliche Biologie. Im Graureiher einen Stoiker zu sehen, im Mauersegler einen grandios übergeschnappten Rennfahrer auf Speed (James Hunt!), im Rebhuhn eine bescheidene, umsorgende und liebende Mutter – das meint zu versuchen, die Kreatur in ihrer Je-Einzigartigkeit zu verstehen. Nur in naturgemäß asystematischen Analogien lebt das Leben, das man leben lässt. Das digitalisierte Leben ist der Tod, das unterm Banner des pseudo­rationalen Reduktionismus getilgte Leben. Zurück bleiben Molekülgerippe.

Und es bedeutet, zu beachten und zu achten, dass jeder Vogel ein Individuum ist. Bernd Heinrich, der mir von der ersten Zeile an sympathisch war, sagt es im Vorwort: »Mit diesem Buch möchte ich (…) den Individuen, wie sie mir in der Natur begegneten, meine Anerkennung zollen.« Und das löst er Satz für Satz ein: »Nach einer Weile lernte ich eines der Küken näher kennen. (…) Mit jedem Ruf hob sich Pipsqueaks Rücken, und jedesmal, wenn sich ein Elternteil dem Einflugloch des Nests näherte, strengte sich Pipsqueak von allen Küken am meisten an, sich auf seinen streichholzdünnen Beinchen so weit wie nur irgend möglich nach oben zu recken, die noch nicht ausgebildeten Flügel nach hinten aufgestellt, so dass sie den Eindruck nach oben gehaltener Arme mit Ellbogen erweckten, deren kleine Hände keine Finger besaßen. In dem mühevollen Versuch, sich aufrecht und den Kopf am ausgestreckten Hals oben zu halten, schwankte er bald hierhin, bald dorthin.«

Heinrich hatte in seiner Blockhütte in Maine Goldspechte als Mieter aufgenommen: »Nachts war es mir ein Trost zu wissen, dass nur drei Meter von mir entfernt ein Goldspechtweibchen vor den Launen des Wetters geschützt auf sieben Eiern saß. In den Nächten, in denen das Prasseln des Regens lauter und lauter wurde und sich schließlich zu einem dröhnenden Rauschen steigerte, war mir beim Gedanken daran, dass wir beide sicher und im Trockenen waren, mehr als wohl.«

»Und, ach, die Vögel!« beschließt Heinrich einmal eine hochpräzise Schilderung der facettenreichen Landschaft, die sein Grundstück umgibt. Seine »Liebe zur Natur« ist begründet grenzenlos. Als Ethologe verfährt er akribisch, protokolliert unermüdlich Eindrücke, hält detailliert Beobachtungen fest und das Credo des Empirikers (»Experimente und Erfahrung«, Zählung und vorläufige Schlussfolgerung) hoch, um etwa das Jagdverhalten des Streifenkauzes zu entschlüsseln oder Varianten des Flüggewerdens zu dokumentieren. Er klettert auf Bäume und baut Observationsverschläge (»Am 31. Mai stieg ich die Leiter erneut sehr langsam hinauf in der Hoffnung, nun schon Junge im Nest sehen zu können, dabei sprach ich ganz leise mit dem brütenden Vogel, um ihm irgendwie klarzumachen, dass ich ihm nichts tun wollte«), er ist lernbegierig, erachtet die Anekdote als Evidenzmöglichkeit (der Einzelfall erschließt die unermessliche Vielfalt der Welt!), und er kombiniert bisweilen wie ein Kriminalist, der tastend »phantasievolle Hypothesen« bildet und dabei stets dessen gewahr bleibt, dass kein Algorithmus etwas zu erfassen vermag, das der Unvorhersehbarkeit, der Kontingenz gehorcht und sich dergestalt den Schematisierungszwängen der verrückt gewordenen, auf Verwertung versessenen Omnipotenzler entzieht, indem es zur Not, vom »Homo nichtsosapiens« (Kay Sokolowsky) bis auf die dünnen Knochen malträtiert, verschwindet, lautlos, ohne religiöses Geschrei. »Aber die Wissenschaft! Aber die Wissenschaft!« Die Wissenschaft? Sie ist von Erkenntnislöchern durchsetzt wie ein von Motten zerfressener Wollpullover.

Bei Heinrich gerät Phänomenologie im besten Sinne der Romantik zu unendlicher Poesie – und sei es, dass er lächelnd – und mithin keine eindeutige Deutung unterbreitend – den »Aufruhr« im Kosmos der ständig gegen irgend etwas protestierenden Blauhäher, das »Irrenhaus« in einem Nistkasten, »einiges Gehabe unter den Vögeln«, eine »Kneipenschlägerei« respektive ein »Massengerangel« zwischen Krähen oder den »in bizarrer Rage« veranstalteten »Radau« der auf den armen Bäumen herumkloppenden Gelbbauch-Saftlecker registriert und abkonterfeit: »Bald schon trommelte es andernorts im Wald, doch mein Saftlecker war der vehementeste. Die Antworten schienen aus zwei Richtungen zu kommen: Einmal waren es zehn Trommelwirbel, beim zweiten Mal war es nur einer. Doch der Specht am Apfelbaum machte immer weiter, bis er den Rekord von siebenundvierzig aufeinanderfolgenden Trommelwirbeln aufgestellt hatte. Dann verschwand er.« Und Buddy Rich glotzte in die Röhre.

Das Kapitel über das verzweifelt ins Nichts hineinwerbende Phoebetyrannenmännchen, dessen Maid anscheinend ein Beutegreifer gemeuchelt hat, zerreißt einem das Herz. Dergleichen kann nur zu Papier bringen, wem sich die Welt nicht als ein Sammelsurium von Entitäten darstellt, die in einen Setzkasten gehören. Oder die Flugkunststücke, die die Waldschnepfe vollführt: »Wird es dann dunkel, schießt er (der Vogel) in die Luft wie ein überdimensionierter Kolibri, wobei seine Flügel ein pfeifendes Geräusch machen. Zuerst fliegt er in einem Winkel von etwa dreißig Grad höher und immer höher über die Lichtung auf. In ungefähr hundert Metern Höhe beginnt er dann zu kreisen und schraubt sich dabei immer weiter nach oben, bis er nur noch ein winziger Punkt am Himmel ist und letztlich sogar dieser verschwindet. Dann hört man ihn nur noch schwach oder bei Umgebungsgeräuschen gar nicht mehr. Plötzlich aber sind in rascher Folge schrille Piepser zu vernehmen, und der Vogel stürzt sich in Spiralen und Zickzacklinien vom Himmel. Kurz über den Baumwipfeln bremst er seinen Sturz mit lautem Flügelgeflatter ab und landet dann wieder an beinahe exakt der Stelle, von der er rund eine Minute zuvor aufgeflogen ist.«

Staunen und Empathie erfüllen jenen Betrachter, der die Natur als »Für-sich-selbst-Berechtigtes« (Marx, Grundrisse) anerkennt. Ein solcher Betrachter adoriert die menschenähnliche, kulturbildende Lernfähigkeit der Vögel (»Lernen … setzt die Fähigkeit der Erinnerung voraus, und Meisen können sich erwiesenermaßen erinnern, da sie sich Wintervorräte anlegen und die Verstecke später auch wiederfinden« – man nennt es Objektpermanenz); er scheitert daran zu begreifen, warum Birkenzeisige Tunnel in den Schnee graben (aus Jux?); er wertschätzt die Tatsachen der ausgefeilten Kommunikation und des Wissensaustauschs unter den Gefiederten, dito ihr »Können, Selbstvertrauen und (ihre) Beharrlichkeit«; er bewundert den Schillerschen Spieltrieb der Stare, das närrische Tun um seiner selbst willen: »Am deutlichsten trat sein Spieltrieb bei seinem Baderitual zutage. Baden war Slicks (des von Heinrich gehaltenen Stars) Leidenschaft. Wenn er Wasser aus dem Hahn über die Spüle in der Küche laufen sah, drehte er beinahe durch und wollte unbedingt aus dem Käfig gelassen werden. Ich tat ihm den Gefallen zumindest jeden dritten Tag, manchmal aber auch bis zu zweimal täglich. Ich ließ Wasser in einen Suppenteller, und egal, ob dieser nun sauber war oder nicht, Slick sprang bei noch offenem Hahn hinein, piepste ekstatisch, beugte die Beine, um tiefer ins Wasser zu gelangen, und flatterte vehement mit den Flügeln, wie ein elektrisches Rührgerät auf Höchststufe. Dabei spritzte das Wasser mehrere Meter weit, und sowohl der Küchenboden als auch die Arbeitsflächen um die Spüle herum waren hinterher pitschnass. Anschließend hüpfte er selbst tropfnass aus dem Suppenteller und flatterte in seinen Käfig zurück, wo er sich kräftig schüttelte und dann trockenputzte.«

Ein solcher Betrachter, der ein pluralistischer Biologe ist, labt sich an der Schönheit des Seienden und an der Überraschung: »Jedes Tier ermöglicht uns eine neue Sicht auf die Dinge, eine neue Erfahrung, die uns aus dem Gewohnten heraustreten und in etwas Neues eintauchen lässt, und das ist immer ein Abenteuer.« Er merkt, dass die Biosphäre nicht auf Formeln herunterzubrechen ist: »Die Natur kann zaubern und greift dafür oft tief in die Trickkiste. Sie zieht ein Kaninchen nach dem anderen aus dem Hut, und es ist immer wieder eine Freude zu sehen, was sie uns als nächstes präsentiert. Manchmal ist es nicht das, was wir erwartet haben – dann erwacht die Magie erst wirklich zum Leben.«

Ihn entzückt, dass zwischen Mensch und Tier Freundschaften entstehen, die die blöden Viecher ratifizieren: »Mittlerweile sind Krähen aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken, und es wurde schon von Individuen berichtet, die als eine Art Dankeschön für Menschen, die sie fütterten, Gegenstände hinterließen.« Ihm behagen »Gefährtenschaft und Solidarität« unter den Himmelsauskreisern. Und ihn erfreut, dass die angeblich geistlose Natur (Hegel! Schelling war anderer Ansicht) Devianz gebiert: Es »halten sich Tiere bei weitem nicht immer an das Standardverhalten, das man ihrer Spezies zuschreibt. Ich hatte zwar schon Graukopf-Vireos weit unten ausschließlich in Koniferen nisten sehen, im Jahr 2012 aber auch ein Nest in einem hohen Strauch Virginischer Traubenkirschen an einem ungewöhnlichen Standort – meist findet sich die Pflanze auf Lichtungen – in der Nähe des Zucker-Ahorns gefunden, in dem die Breitschwingenbussarde genistet hatten. Das Äußere des Nests hatte aus weißen Greifvogeldaunen bestanden – und nicht aus dem üblichen Hornissenpapier, das sowohl Rotaugen- als auch Graukopf-­Vireo sonst zum Nistbau verwenden. Meist begegnet einem das Ungewöhnliche durch einen glücklichen Zufall, spielerisch, wenn man sich gerade mit etwas anderem beschäftigt.«

Vielleicht wird man ein ein wenig besserer Mensch, wenn man den Vögeln, den letzten, bei ihrem Treiben zuschaut und, sofern sie sich in deine Nähe verirren (gleich meinen Hausrotschwänzen im Hinterhof), mit ihnen spricht. So lange, bis die Bombe fällt.