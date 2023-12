Putin wirft Fraport in St. Petersburg raus

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine neue Betreiberstruktur des Flughafens Pulkowo in St. Petersburg angeordnet und damit den großen deutschen Anteilseigner Fraport aus dem Geschäft gedrängt. Fraport hatte 25 Prozent der bisherigen Betreibergesellschaft gehalten. Putin begründete den Schritt mit »unfreundlichen Handlungen einiger ausländischer Staaten und internationaler Organisationen«, wie aus seinem in der Nacht zum Freitag veröffentlichten Dekret hervorgeht. Fraport teilte auf Anfrage mit, das Unternehmen müsse die Informationen zunächst verifizieren und prüfen, »was das für unsere Beteiligung in St. Petersburg. (dpa/jW)