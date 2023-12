Wahlausschuss bestätigt Wilders’ Wahlsieg

Den Haag. Rund anderthalb Wochen nach der Parlamentswahl in den Niederlanden hat der Wahlausschuss den Sieg des Ultrarechten Geert Wilders offiziell bestätigt. Der Wahlausschuss erklärte am Freitag, Wilders und seine PVV hätten 37 der 150 Sitze im Parlament errungen. Wilders strebt eine Viererkoalition mit der bislang regierenden rechtsliberalen VVD, der Partei Neuer Gesellschaftsvertrag (NSC) und der Bauernpartei BBB an. Für eine stabile Koalition sind 76 Sitze nötig, die ein solches Bündnis erreichen würde. Die BBB schien dafür offen zu sein. Die VVD und die NSC, die Wilders für eine Mehrheit braucht, haben es bislang jedoch abgelehnt, in Koalitionsverhandlungen mit ihm zu treten. (AFP/jW)