Nordwestdeutsche Stahlindustrie bestreikt

Düsseldorf. Gut 1.700 Beschäftigte in der nordwestdeutschen Stahlindustrie sind nach Angaben der IG Metall dem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt und haben sich am Freitag an ersten Warnstreiks beteiligt. Sie wollen damit den Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen erhöhen. Die IG Metall fordert neben Lohnerhöhungen eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, das lehnt die Kapitalseite aber als nicht umsetzbar ab. (AFP/jW)