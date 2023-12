Deutlicher Anstieg der Firmenpleiten

Hamburg. Die zahlreichen Krisen machen den Unternehmen in Deutschland zu schaffen. Der Informationsdienstleister Crif rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Firmenpleiten in diesem und im kommenden Jahr. »Die Unternehmen stehen weiterhin vor erheblichen Herausforderungen, darunter vor allem hohe Energiekosten, Lieferkettenprobleme, geopolitische Unsicherheiten und anhaltende Inflation«, erläuterte Deutschland-Geschäftsführer Frank Schlein am Freitag.(dpa/jW)