Deutsch-brasilianisches Regierungstreffen

Berlin. Zum ersten Mal seit mehr als acht Jahren kommen am Montag die politischen Spitzen von Deutschland und Brasilien zu Regierungskonsultationen in Berlin zusammen. Am Vormittag wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in seinem Amtssitz Schloss Bellevue empfangen. Am Nachmittag finden unter Vorsitz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Lula im Kanzleramt die eigentlichen Regierungskonsultationen statt. Die Kabinette beider Länder hatten sich 2015 erstmals in Brasília getroffen. Während der Amtszeit von Präsident Jair Bolsonaro lagen die Konsultationen jahrelang auf Eis. (dpa/jW)