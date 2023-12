UNO: Dürren gefährden Ernährung

New York. Die Vereinten Nationen haben vor der wachsenden Gefahr von Dürren gewarnt und zum weltweiten Handeln aufgerufen. »Angesichts der zunehmenden Häufigkeit und Schwere von Dürreereignissen, des Rückgangs der Wasserreservoirs und des Rückgangs der Ernteerträge, des anhaltenden Verlusts der biologischen Vielfalt und der Ausbreitung von Hungersnöten sind tiefgreifende Veränderungen erforderlich«, sagte Ibrahim Thiaw, Leiter der UN-Wüstenkonvention, am Freitag. Am selben Tag verpflichteten sich mehr als 130 Staaten bei der UN-Weltklimakonferenz in Dubai, Ernährung und Landwirtschaft in ihren nationalen Klimaschutzplänen eine zentrale Rolle einzuräumen. (AFP/dpa/jW)