Kontakt zu Gazaaktivisten in Ägypten abgebrochen

Kairo. Eine Gruppe internationaler Aktivisten ist seit über 24 Stunden nicht mehr erreichbar, nachdem sie an einem Protest in der ägyptischen Hauptstadt Kairo teilgenommen hatten. Sie hatten sich am Donnerstag mittag vor dem ägyptischen Außenministerium versammelt, wie eine lokale Gruppe am Freitag mitteilte. Daraufhin wurden die vier Aktivisten ins Ministerium eskortiert, seither habe man nichts mehr von ihnen gehört. Sie wollten Außenminister Samih Schukri einen Brief übergeben, in dem sie fordern, dass ein Konvoi aus Medizinern, Journalisten, Anwälten und Hilfskräften die erforderliche Genehmigung erhalte, um über Rafah in den Gazastreifen einzureisen. (dpa/jW)