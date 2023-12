Polen: Termin für Vorstellung neuer Regierung

Warschau. Zwei Monate nach dem Wahlsieg der Opposition in Polen könnte das Land am 11. Dezember eine neue Regierung bekommen. Der Liberalkonservative Donald Tusk rechnet damit, dass das Parlament an diesem Tag einen neuen Regierungschef gemäß dem Wählerwillen bestimmen wird. Dies kündigte Tusk am Freitag nach einem Gespräch mit Parlamentspräsident Szymon Hołownia in Warschau an. Es wird erwartet, dass der amtierende Ministerpräsident Mateusz Morawiecki von der PiS am 11. Dezember im Parlament die Vertrauensfrage verliert. (dpa/jW)