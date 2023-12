Ukraine vermeldet Angriffe auf Züge in Sibirien

Kiew. Die Ukraine hat zwei Angriffe auf russische Treibstoffzüge in Sibirien für sich reklamiert. »Die Russen sind zweimal in die Falle des (ukrainischen Geheimdienstes) SBU getappt«, hieß es am Freitag aus Kreisen der ukrainischen Strafverfolgungsbehörden. Den ersten Angriff gab es demnach in der Nacht zum Donnerstag im Seweromuisker Tunnel in der Region Burjatien. Vier Sprengsätze seien bei der Durchfahrt eines Zuges gezündet worden. »Ein weiterer Treibstoffzug explodierte auf der Baikal-Amur-Magistrale«, hieß es weiter. Es sei »der zweite Schritt der Spezialoperation des SBU zur Außerbetriebsetzung dieser wichtigen Eisenbahnstrecke«. Der russischen Sicherheitsdiensten nahestehende Kanal »Basa« im Onlinedienst Telegram meldete am Freitag »Sabotage«, die Explosionen an zwei Zügen in Burjatien verursacht habe. Die Behörden ermittelten wegen eines »terroristischen Aktes«. (AFP/jW)