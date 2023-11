Springer-Verlag stellt Bild TV ein

Berlin. Bild stellt sein gleichnamiges lineares Fernsehprogramm zum Jahresende ein. Man gebe die Sendelizenz, die von Medienregulierern für bundesweite Programme ausgestellt wird, wieder zurück, teilte der Medienkonzern Axel Springer am vergangenen Freitag mit. Am 22. August 2021 hatte Bild ein frei empfangbares 24-Stunden-TV-Programm an den Start gebracht. Die TV-Quoten blieben danach aber insgesamt hinter den Erwartungen zurück. Künftig will Springer Bild-TV-Formate anders unterbringen: »Das Bild-Bewegtbildangebot konzentriert sich ab 2024 auf die eigenen digitalen Plattformen von Bild.« (dpa/jW)