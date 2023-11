Weihnachtsfrieden der GDL

Berlin. Die Lokführergewerkschaft GDL behält sich Streiks kurz vor oder nach Weihnachten vor. Die GDL habe noch nie über Weihnachten gestreikt und werde das auch dieses Jahr nicht machen, sagte ihr Chef Claus Weselsky in einem Interview mit dem Nachrichtenportal The Pioneer. »Ich lasse mir nur nicht von Herrn (DB Personalvorstand Martin) Seiler vorschreiben, wann der Weihnachtsfrieden beginnt und bis wann er zu laufen hat. Das ist nicht sein Metier, sondern das entscheiden wir«. Arbeitskämpfe auf der Schiene an Weihnachten hatte die Gewerkschaft ausgeschlossen. Besonders viele Menschen reisen aber nicht an den Weihnachtstagen mit der Bahn, sondern in der Woche davor und der danach. Die GDL hatte die Verhandlungen mit der Bahn am vergangenen Freitag für gescheitert erklärt und Warnstreiks angekündigt. (dpa/jW)