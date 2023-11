Gazakrieg: Keine Angriffe auf US-Truppen mehr

Washington. Seit Beginn der Feuerpause im Gazastreifen haben nach Angaben des Pentagon auch die Angriffe auf US-Streitkräfte in Syrien und im Irak aufgehört, sagte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten. In den vergangenen Wochen waren bei einer Serie von Angriffen auf Stützpunkte der US-Streitkräfte in Syrien und im Irak rund 60 US-Soldaten verletzt worden. Washington macht für die Angriffe vom Iran unterstützte Kräfte verantwortlich. In Syrien sind rund 900 US-Soldaten stationiert, im Irak 2.500. Die USA griffen bereits mehrmals Stellungen proiranischer Gruppen in Syrien an. Die Hamas und Israel haben sich am Freitag auf eine viertägige Waffenruhe geeinigt, die am Montag um zwei weitere Tage verlängert worden ist. (AFP/jW)