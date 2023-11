Gleb Garanich/File Photo/REUTERS Kriegswerbung in Kiew während der Winter Einzug hält (27.11.2023)

Praktisch gleichzeitig haben Russland und die Ukraine ihre Budgets für das kommende Jahr veröffentlicht. Aus dem vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Dienstag unterzeichneten Dokument geht hervor, dass die Ukraine von erwarteten Staatseinnahmen in Höhe von umgerechnet 44 Milliarden Euro etwa 40 Milliarden für militärische Zwecke ausgeben wird. Die Einnahmen sollen dabei nicht nur aus Steuern und Zöllen kommen, sondern auch aus noch nicht näher benannten Privatisierungen staatlicher Unternehmen – es handelt sich also um erst erwartete und in der Höhe nicht sichere Erlöse. Der über die Verteidigungsaufwendungen hinausgehende Teil der Staatsausgaben soll teils durch westliche Finanzhilfe, teils durch neue Schulden finanziert werden. Bei den ukrainischen Militärausgaben ist der Wert der ausländischen Rüstungsspenden noch nicht eingerechnet, da diese nicht das ukrainische Budget belasten.

Auch auf der russischen Seite ist der Militärhaushalt für das kommende Jahr auf ein Rekordniveau gestiegen. Die Ausgaben im Haushaltstitel »Nationale Verteidigung« steigen nach dem Plan auf umgerechnet 111 Milliarden Euro, also knapp das Dreifache des ukrainischen Werts. Sie machen damit knapp 30 Prozent des Gesamthaushalts oder sechs Prozent des russischen Sozialprodukts aus. Das sind Werte, die über die in der Endphase der Sowjetunion offiziell erklärten 25 Prozent des Gesamtbudgets hinausgehen. Welche Posten mit militärischem Bezug noch in anderen Kapiteln des Budgets versteckt sind, ist von außen ebenso wie bei der Ukraine nicht zu erkennen. Jedenfalls erklärte Präsident Wladimir Putin bei der Vorlage des Etats, Russland sei seit dem Beginn des Krieges »stärker geworden« und habe »seine Souveränität als Weltmacht« wiedererlangt.

An der Front in der Ukraine haben beide Seiten in den vergangenen Tagen ihre Operationen wegen eines Wintereinbruchs zurückgefahren. Das gilt offenbar vor allem für die Ukraine. Militärs berichteten über die Lage im Kampfgebiet, dass Russland anders als früher diesmal den Druck auf die Ukraine an allen Frontabschnitten gleichmäßig aufrechterhalte. Es seien keine Schwerpunktsetzungen bei gleichzeitiger Beruhigung an anderer Stelle zu beobachten. Russland leidet anders als die Ukraine offenbar nicht unter Mangel an Artilleriemunition.

Insbesondere haben russische Truppen nördlich von Awdijiwka eine Eisenbahnlinie überschritten und gleichzeitig am südlichen Stadtrand ein Industriegebiet unter ihre Kontrolle gebracht. Ein ukrainischer Gegenangriff auf die seit 2014 zur »Volksrepublik Donezk« gehörende Stadt Gorlowka blieb dagegen offenbar auch nach ukrainischen Angaben stecken. Vom Nordabschnitt der Front meldete der Generalstab einen »schleichenden Rückzug« der eigenen Kräfte östlich der seit Monaten umkämpften Stadt Kupjansk. Dagegen ist es der Ukraine offenbar am Unterlauf des Dnipro gelungen, ihren Brückenkopf auf dem südöstlichen Ufer auszudehnen. Russische Kriegskorrespondenten berichten von Kämpfen um einige Dörfer in drei bis vier Kilometern Abstand von der Uferlinie. Sie beruhigen ihr Publikum mit der Aussage, für einen Ausbruch aus dem Brückenkopf fehlten aber die erforderlichen Panzer. Von dem ukrainischen Brückenkopf sind es in Luftlinie knapp 100 Kilometer bis an die Grenze zur Krim.

In Brüssel beraten in dieser Woche die Außen- und Verteidigungsminister der EU und der Ukraine über die Fortsetzung der westlichen Militärhilfe. EU-Ratsvorsitzender Charles Michel räumte ein, dass die EU auch das nächste selbstgesetzte Ziel der Lieferung von einer Million Artilleriegranaten verfehlen werde. Michel sagte am Rande des Treffens, diese Zahl werde erst einige Monate nach dem bisher genannten Termin im März erreicht werden können. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock rief die »internationale Gemeinschaft« dazu auf, der Ukraine »fest unter die Arme zu greifen« und ihr insbesondere einen »Winterschutzschirm« in Gestalt von Flugabwehrsystemen und Stromgeneratoren zur Verfügung zu stellen. Die BRD hatte Kiew zuletzt Flugabwehrbatterien der Systeme Patriot und IRIS-T zur Verfügung gestellt.