Chris Emil Janßen/imago images Die Ampel muss sich um die Verfassungsmäßigkeit der aktuellen Parlamentsbesetzung keinen Kopf machen (Berlin, 15.10.2021)

Karlsruhe hat die nächste Krise im Regierungsviertel abgewendet: Das 2020 geänderte Wahlrecht, auf dessen Grundlage der aktuelle Bundestag gewählt worden war, ist verfassungsrechtlich zulässig. Das hat das oberste deutsche Gericht entschieden, wie es am Mittwoch mitteilte. Damit sind die Parteien FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke, die noch aus der Opposition heraus eine Normenkontrollklage angestrengt hatten, mit ihrem Vorhaben gescheitert.

Die Änderungen im Wahlgesetz seien deutlich genug, erläuterte Gerichtsvizepräsidentin Doris König. Das Gericht sah keine Verletzung der Chancengleichheit der Parteien. Sollte die Bundestagswahl von 2021 in Berlin teilweise wiederholt werden, würde dies ebenfalls auf Grundlage dieses Wahlrechts geschehen. Über die Teilwiederholung soll das Gericht am 19. Dezember entscheiden.

Drei der acht Richterinnen und Richter gaben ein Sondervotum ab. Vizepräsidentin König sowie Ulrich Maidowski und Peter Müller monierten, dass das 2020er Wahlgesetz mit seinen Ausgleichsregelungen bei den Mandaten es den Wahlberechtigten nicht ermögliche, eine freie und selbstbestimmte Wahlentscheidung so zu treffen, dass mögliche Konsequenzen für die Zusammensetzung des Bundestags absehbar sind. Die anderen befanden, dass das Gesetz sich gar nicht an die Wahlberechtigten, sondern an die Wahlorgane richte. Und für diese sei das Wahlrecht von 2020 ausreichend bestimmt und klar gefasst.

Mit diesem Urteil ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das derzeit gültige Wahlgesetz, welches die Ampelkoalition von SPD, FDP und Grünen beschlossen hatte, geht noch weiter in seinen Änderungen. So wird die Fünfprozenthürde bei Bundestagswahlen verschärft und das Wahlrecht vor allem mit Blick auf Direktmandate neu geregelt, mit dem Ziel, die faktische Zahl der Abgeordneten auf die formale Soll-Größe zu reduzieren. (dpa/jW)