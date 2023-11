Nahrungsmittel verteuern sich weiter

Wiesbaden. Die Inflation in Deutschland hat sich im November etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 3,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, nach 3,8 Prozent im Oktober, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Nahrungsmittel dagegen verteuerten sich den vorläufigen Daten zufolge überdurchschnittlich um 5,5 Prozent. (dpa/jW)