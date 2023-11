Unternehmen suchen weniger Arbeitskräfte

Nürnberg. Die derzeit im Abschwung begriffene Konjunktur senkt die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland. Im November ließ der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt nach auf 114 Punkte nach. Das seien 15 Punkte weniger als vor einem Jahr, teilte die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mit. Der Stellenindex beruht auf den Stellengesuchen, die bei der Agentur gemeldet sind. Als Referenzwert dient der Durchschnitt des Jahres 2015, der mit 100 festgelegt wurde. Seit dem Allzeithoch im Mai 2022 sinkt der Wert kontinuierlich. (dpa/jW)