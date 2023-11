Sebastian Gollnow/dpa In der Notunterkunft in Berlin-Tegel kommt es aktuell zu Übergriffen auf kurdische Geflüchtete (28.9.2023)

Nach mutmaßlich rassistisch motivierten Angriffen auf kurdische Geflüchtete in einem vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betriebenen Ankunftszentrum für Asylsuchende in Berlin-Tegel in der Nacht von Sonntag auf Montag ist es am Dienstag abend laut Augenzeugen erneut zu Übergriffen gekommen. Am Samstag abend hatten Bewohner antikurdische Slogans skandiert, woraufhin es zu einer Schlägerei kam. In die Auseinandersetzung soll sich auch das Sicherheitspersonal gemischt haben, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtete. Sechs Menschen seien kurzzeitig in ein Krankenhaus gekommen, ernsthafte Verletzungen hätten sie nicht davongetragen.

Nach der Auseinandersetzung am Wochenende wurden rund 320 kurdische Asylsuchende mit türkischer Staatsbürgerschaft, darunter Frauen und Kinder, in einem separaten Zeltkomplex untergebracht. Am Dienstag abend sollen dann rund 40 Personen versucht haben, in den Essensbereich der separaten Einrichtung einzudringen, in dem sich die kurdischen Geflüchteten verbarrikadierten. Laut ANF waren die Personen mit Messern und Stangen bewaffnet und haben auf arabisch und türkisch »wir schneiden euch die Köpfe ab« gerufen. Ebenso sollen sie sich auf den sogenannten Islamischen Staat (IS) bezogen haben. Bei dem Übergriff wurden drei kurdische Geflüchtete verletzt, zwei von ihnen erlitten Schnittverletzungen am Hals. Laut Augenzeugenberichten verhielt sich der Wachdienst passiv. Nachdem die Polizei verständigt worden war, soll eine kurdischstämmige Person festgenommen worden sein, ihr genauer Aufenthaltsort ist zur Zeit unbekannt.

Mako Qoçgirî vom Kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit »Civaka Azad« erklärte am Mittwoch gegenüber jW, im Lager herrsche aktuell Unverständnis über die Reaktion des Sicherheitsdienstes, der den Mob habe gewähren lassen, sowie über die Polizei. Bis Redaktionsschluss äußerte sich die Polizei Berlin nicht zu einer jW-Anfrage. Betroffene aus dem Lager gingen zudem davon aus, dass das Sicherheitspersonal mit den Angreifern zusammengearbeitet hätte, so Qoçgirî. Die Bewohner machten für die Angriffe explizit nicht die arabischstämmigen Bewohner der Unterkunft verantwortlich, sondern einzelne Sympathisanten des IS. Aktuell würden aus Angst vor weiteren Übergriffen zudem wichtige Termine von den nun separat untergebrachten Geflüchteten nicht wahrgenommen.

ANF Das Sicherheitspersonal soll bei den Angriffen am Dienstag laut Augenzeugen nicht eingegriffen haben

Ein Sprecher des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin (LAF) bestätigte am Mittwoch gegenüber jW, dass es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einer Auseinandersetzung zwischen Staatsbürgern aus Syrien und der Türkei gekommen sei, unter denen sich auch kurdischstämmige Menschen befunden hätten. Eine Person sei demnach mit »lauter Musik in den Schlafbereich gekommen«, woraufhin die Auseinandersetzung begonnen habe. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hätten versucht, die Gruppen zu trennen und seien dabei selbst verletzt worden. Um zu deeskalieren, habe man die Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit dann in einer neuen Halle untergebracht. Seit dem Wochenende sei es hingegen zu keinen vergleichbaren Auseinandersetzungen gekommen, so der Sprecher. Lediglich »Beschwerden über die Gesamtsituation« habe man registriert. Die Menschen könnten medizinische Untersuchungen und Termine beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wahrnehmen.

Der Berliner Abgeordnete Ferat Koçak (Die Linke) forderte am Mittwoch gegenüber jW schnelle Aufklärung über eine mögliche politische Motivation für die Gewalt und Eskalation. Zudem müsse untersucht werden, welche Rolle das Sicherheitspersonal in den Auseinandersetzungen spielte, so Koçak. Bereits im September hatten sich 130 geflüchtete Ukrainerinnen mit einem Beschwerdebrief wegen Übergriffen seitens des Sicherheitspersonals in der Einrichtung an das DRK gewandt.

»Kurdische Geflüchtete sind aktuell in Notunterkünften in Deutschland nicht sicher«, betonte Mako Qoçgirî, das machten auch die Ereignisse in Tegel deutlich. Auch der Fall des kurdischen Geflüchteten Hogir A. zeigte das zuletzt. Am 4. November wurde seine Leiche in der Nähe einer Notunterkunft im rheinland-pfälzischen Kusel gefunden, die Polizei geht aktuell von Suizid aus. Hogir A. hatte sich in der Vergangenheit mehrfach über die Bedingungen in der Unterkunft und über psychische Belastung beschwert, Übersetzer sollen sich jedoch geweigert haben, das Anliegen weiterzutragen. Zudem sei die Meldung über das Fehlen von Hogir A. möglicherweise nicht oder nicht rechtzeitig von der Ausländerbehörde an die Polizei weitergeleitet worden, wie ANF berichtete. Vor seinem Tod soll er von Wachleuten schikaniert worden sein.