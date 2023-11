Ahed Tamimi auf Liste für Gefangenenaustausch

Tel Aviv. Wie der britische Guardian am Mittwoch berichtete, soll auf einer Liste von Kandidaten für einen weiteren Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas auch der Name der palästinensischen Widerstandsikone Ahed Tamimi stehen. Die 22jährige war im November erneut wegen eines Instagram-Posts verhaftet worden, dessen Echtheit ihre Mutter bestreitet. Schon 2017 war sie zu acht Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil sie einen israelischen Soldaten geohrfeigt und getreten hatte, nachdem ihrem 15jährigen Cousin mit einem gummiummantelten Geschoss in den Kopf geschossen worden war. (jW)