Rechtes Spitzentreffen in Portugal

Lissabon. In Portugal sind am Freitag Spitzenvertreter mehrerer europäischer Rechtsaußenparteien zusammengekommen. André Ventura, Chef der Partei Chega, begrüßte unter anderem die frühere Vorsitzende des französischen Rassemblement National, Marine Le Pen, und AfD-Kochef Tino Chrupalla zum Treffen der EU-Partei Identität und Demokratie (IDP). »In Portugal wie auch in anderen europäischen Ländern ist die Linke am Ende ihres Zyklus angelangt«, sagte Le Pen. »Wir sind hier, um ein neues Europa aufzubauen, das unseren Werten und unserer Lebensweise entspricht«, zitierte die IDP aus der Rede Chrupallas. (Reuters/jW)