Wilders Vermittler für Koalition tritt zurück

Den Haag. Die Gespräche zu einer Regierungsbildung nach dem Wahlsieg des Ultrarechten Geert Wilders in den Niederlanden sind ins Stocken geraten. Der von Wilders mit der Leitung der Gespräche beauftragte Vermittler Gom van Strien gab am Montag seinen Rücktritt bekannt, nachdem Medien über Betrugsvorwürfe in seinem früheren Unternehmen berichtet hatten. Er habe Wilders sowie dem Parlamentspräsidenten seinen Rücktritt mitgeteilt. Van Strien hätte am Montag formal mit den Gesprächen zu einer Koalitionsbildung beginnen und die Parteispitzen treffen sollen. Wilders PVV hatte am Mittwoch mit 37 von 150 Sitzen als stärkste Kraft die Wahl gewonnen. Die Regierungsbildung ist schwierig, nachdem die Vorsitzende der bürgerlich-konservativen und noch amtierenden Regierungspartei VVD angedeutet hat, dem Kabinett nicht beitreten zu wollen. (AFP/jW)