Prozess zu Mord an französischem Lehrer

Paris. In Frankreichs Hauptstadt müssen sich seit Montag sechs Schüler vor einem Jugendgericht verantworten, die an der Ermordung des Geschichtslehrers Samuel Paty beteiligt gewesen sein sollen. Am 16. Oktober 2020 war der 47jährige in einem Pariser Vorort enthauptet worden, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Die Polizei erschoss den 18jährigen Täter mit russisch-tschetschenischen Wurzeln. (AFP/jW)