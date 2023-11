Pakistan: Acht Tote nach Razzia gegen Islamisten

Islamabad. Einsatzkräfte in Pakistan haben nach Angaben der Armee bei einer Razzia gegen Islamisten an der Nordwestgrenze zu Afghanistan mindestens acht Aufständische getötet. Wie das Militär mitteilte, kam es in der Nacht zu Montag zu einem Schusswechsel, als Soldaten einen Rückzugsort der Islamisten im Bezirk Südwasiristan an der Grenze zu Afghanistan aufsuchten. Es seien auch Munition und Waffen sichergestellt worden. Vor allem die pakistanischen Taliban (TTP) haben in den vergangenen Monaten vermehrt Anschläge verübt, die auf Einsatzkräfte abzielten. Die Regierung in Islamabad wirft der Regierung in Afghanistan vor, der TTP auf ihrem Boden Rückzugsorte zu gewähren. Kabul weist diese Anschuldigungen zurück. (dpa/jW)