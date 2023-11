Etwa jedes achte Unternehmen nutzt KI

Berlin. Etwa jedes achte Unternehmen in Deutschland setzt bereits künstliche Intelligenz (KI) ein. Zwölf Prozent greifen darauf zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag zu einer Umfrage mitteilte. In großen Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten kommt die KI demnach weit häufiger zum Einsatz als in kleinen und mittleren Betrieben. (Reuters/jW)