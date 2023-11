Immer mehr Pleiten von Großunternehmen

Berlin. Im Zuge der Konjunkturflaute in Deutschland kommt es immer mehr zu Pleiten von Großunternehmen. In den ersten neun Monaten waren es bereits 45 Fälle, wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Kreditversicherers Allianz hervorgeht. »Besonders viele große Pleiten gab es im bisherigen Jahresverlauf im Modeeinzelhandel, bei Krankenhäusern und im Maschinenbau«, sagte Maxime Lemerle von Allianz. »Die großen Insolvenzen sind in diesem Jahr zurückgekehrt und nehmen Kurs auf den Höchststand aus 2020.« Damals waren es nach neun Monaten 44 und im Gesamtjahr 58 Großinsolvenzen. (Reuters/jW)