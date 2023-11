Hälfte macht sich Sorgen um die Zukunft

Berlin. Rund die Hälfte der Menschen in Deutschland fürchtet laut einer Erhebung eine Verschlechterung ihrer Situation. Wie eine am Montag veröffentlichte Forsa-Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale-Bundesverbands (VZBV) zeigt, erwarten 48 Prozent der Erwachsenen, dass sich ihre Situation als Verbraucher in den nächsten zehn Jahren verschlechtern wird. (dpa/jW)