SPD beendet »Rot-Grün« in Hannover

Hannover. Die Aufkündigung des Bündnisses im Stadtrat von Hannover durch die SPD hat Bündnis 90/Die Grünen offenbar überrascht. Der Bruch komme »inmitten konstruktiver Gespräche und stellt die Stadtgesellschaft vor eine politische Krise«, teilte der Grünen-Stadtverband am Montag mit. Die Grünen räumten ein, dass es in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit dem geplanten Mobilitätskonzept rund um eine fast autofreie Innenstadt »Reibungen« gegeben habe. Daniel Cord, Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Region Hannover, sagte, vielmehr habe die Zusammenarbeit in der Koalition nicht funktioniert. (dpa/jW)