IMAGO/David Inderlied Kriegsertüchtigungsminister Pistorius beim Besuch der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in NRW (1.2.2023)

Führende Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Militär und Industrie versammeln sich in der Hauptstadt, um neue Kriege ins Visier zu nehmen, die Waffen dafür zu verkaufen, die nötigen Feindbilder zu malen und um die Narrative zu entwickeln, die den Bevölkerungen all das schmackhaft machen sollen. Für zwei Tage lädt die »Berlin Security Conference« (BSC) ab Mittwoch ins Hotel Andel’s nach Berlin-Lichtenberg. Die BSC wird von Uwe Proll, dem Chefredakteur des Behördenspiegels, organisiert. In den 22 Jahren seines Bestehens habe sich der Kongress »zu einer der bedeutendsten und größten Veranstaltung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickelt«, heißt es großspurig auf dem Internetauftritt der BSC. Ein linkes antimilitaristisches Bündnis ruft zum Protest gegen die Kriegs- und Rüstungsschau auf.

Zum Einstimmen auf den Geist des Events beginnt das Stabsmusikkorps der Bundeswehr am Mittwoch morgen mit dem Spielen von Nationalhymnen. Es folgt die Begrüßungsrede des diesjährigen BSC-Präsidenten Wolfgang Hellmich, der als Obmann für die SPD im Verteidigungsausschuss des Bundestages sitzt. Nach dem ersten Fachbeitrag von der ukrainischen Vizeministerpräsidentin für die europäische und euro-atlantische Integration der Ukraine, Olga Stefanischina, folgt die erste »High-Level-Debatte« zum Thema der »zukünftigen Sicherheitsstruktur in Europa«. Angesichts der Besetzung des Panels – Regierungsvertreter aus Norwegen, den Niederlanden, Lettland, Ukraine und Finnland – lässt sich erahnen, welche Form diese »Sicherheitsstruktur«, an der die Fachleute hier werkeln, annehmen könnte.

Der zweite Tag wird von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und dessen niederländischer Amtskollegin Kajsa Ollongren eröffnet. Es folgen Interviews und Panels zu geostrategischen Planspielen an »der Südflanke und dem Schwarzen Meer« sowie im »indopazifischen« Raum. Die diversen Kaffeepausen und ebenso das »Get-together« am Abend des ersten Kongresstages »bieten gute Möglichkeiten zur Netzwerkbildung für alle Teilnehmer«, wie es weiter heißt. Ein BSC-Ticket ist für Abgeordnete gratis, kostet für Angehörige einer Regierung oder eines Militärs 99 Euro, für Studierende 50 Euro und für alle anderen Personen 1.065 Euro (plus Umsatzsteuer).

Jeweils nach dem Mittagessen diskutieren Fachleute aus Politik, Militär und Wissenschaft mit Lobbyisten in je sieben Fachpanels über Themen wie »Informationskrieg«, »militärische Nutzung des Weltraums«, »Gesundheitsversorgung als Teil einer ›umfassenden nationalen Verteidigungsstrategie‹«, den »Einsatz von KI im militärischen Bereich«, die »Auswirkungen des Klimawandels auf die Sicherheit« oder mehrfach über Hochrüstung und Weiterentwicklung des NATO-Kriegsbündnisses.

Das Programm ist gespickt mit Einzelbeiträgen von Industrievertretern. So spricht am Mittwoch ein Vertreter der Strategieberatungsfirma Strategy&, besser bekannt unter dem Namen ihres Vorgängerkonzerns Booz Allen Hamilton, den das US-Wirtschaftsmagazin Bloomberg einst als »die profitabelste Spionageorganisation der Welt« bezeichnete. Die Firma half den Vereinigten Arabischen Emiraten, ihren Auslandsgeheimdienst aufzubauen, und verfügt über engste Verbindungen zum saudischen Königshaus. Und sie half Kronprinz Mohammed bin Salman bei seinem Aufstieg zur Macht, bildet die saudische Marine aus und unterstützt das Königshaus in der Bekämpfung von Dissidenten.

Die BSC begreift sich nicht nur als Politikberatung, sondern auch als Industriemesse, auf der Vertreter der Rüstungsindustrie ihre neuesten Produkte präsentieren können. Auf der BSC-Website werden 61 »Partner« gelistet. Dort finden sich deutsche Schwergewichte wie Siemens, Diehl, Thyssen-Krupp, Lufthansa oder Heckler & Koch sowie der deutsche Ableger des israelischen Rüstungskonzerns Elbit und mit Raytheon, General Dynamics, Thales, BAE Systems, Airbus und Boeing die größten Rüstungskonzerne der Welt.

Unter der Parole »Keine Kriegskonferenz in unserer Stadt! No BSC 2023!« ruft ein breites Bündnis aus Berliner Antifa, kommunistischen Gruppen sowie den antimilitaristischen Initiativen »Deutschland ist Brandstifter« und »Rheinmetall entwaffnen« am Mittwoch zum Protest auf. Treff ist 18 Uhr am Frankfurter Tor, die Demoroute verläuft über die Landsberger Allee bis zum Tagungshotel. Die BSC stehe »für eine militarisierte Welt, in der ökonomische und politische Interessen« mit Gewalt und Krieg durchgesetzt werden, heißt es im Aufruf; daher: »Rüstungsindustrie zerschlagen! BSC versenken!«