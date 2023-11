Konservative Regierung in Neuseeland vereidigt

Wellington. In Neuseeland ist die konservative Regierung unter Führung von Peter Luxon vereidigt worden. Der 53jährige neue Ministerpräsident schwor am Montag in dem Commonwealth-Land König Charles III., seinen Erben und Nachfolgern die Treue, bevor er seinen Amtseid unterzeichnete. Seine National Party hatte die Parlamentswahl Mitte Oktober klar gewonnen, war aber auf eine Koalition mit der rechtsliberalen ACT und der für ihre einwanderungsfeindlichen Positionen bekannten NZ First angewiesen, um eine Regierung zu bilden. Nach schwierigen Verhandlungen kam Ende vergangener Woche ein Deal zustande. (dpa/jW)