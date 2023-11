China hält Manöver an Grenze zu Myanmar ab

Beijing. Mit Militärübungen an der Grenze zu Myanmar reagiert China auf die seit Wochen andauernden Kämpfe im Nachbarland. Wie die Armeezeitung PLA Daily am Sonntag berichtete, habe China alle Seiten dazu aufgefordert, einen friedlichen Dialog zu beginnen. Besonders heftig toben die Kämpfe seit dem 27. Oktober im nördlichen Shan-Staat an der Grenze zu China. Innerhalb weniger Tage hat die sogenannte Bruderallianz – ein Bündnis aus drei ethnischen Gruppen – nach eigenen Angaben die Kontrolle über wichtige Handelsrouten nach China sowie über mehr als 180 Stützpunkte und Außenposten gewonnen. (dpa/jW)