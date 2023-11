Gazakrieg: Forderung nach politischer Lösung

Kairo. Im Gazakrieg zeichnet sich eine Verlängerung der Waffenruhe ab. Vermittler aus Ägypten, Katar und den USA seien im Begriff, entsprechende Verhandlungen abzuschließen, hieß es zum offiziellen Ende der Feuerpause am Montag aus ägyptischen Sicherheitskreisen. Die Hamas strebt eine Verlängerung um weitere vier Tage an, während Israel erklärte, die Waffenruhe für je zehn freigelassene Geiseln um jeweils einen Tag verlängern zu wollen. Dabei sollen dann bei jedem Austausch dreimal so viele palästinensische Gefangene freigelassen werden. Der saudiarabische Außenminister Faisal bin Farhan verlangte beim Treffen der Mittelmeeranrainer in Barcelona einen dauerhaften Waffenstillstand. Sein jordanischer Amtskollege Aiman Safadi forderte, Israel dürfe keinen weiteren »Bevölkerungstransfer« der Palästinenser erzwingen. Israel nahm an dem Treffen nicht teil. (Reuters/dpa/jW)