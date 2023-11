Hannes P. Albert/dpa Protestaktion von Greenpeace am Montag vor dem Kanzleramt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Montag mit der deutschen Autoindustrie über den weiteren Ausbau der Elektromobilität beraten. Zu dem Spitzentreffen in Berlin waren Vertreter von Konzernen und Zulieferern, Gewerkschaften und Betriebsräten geladen. »Die Autokonzerne können sich in dieser vertrauten Runde sicher sein, dass ihre Interessen nach kurzfristiger Förderung ihrer bestehenden Geschäftsmodelle gehört werden. Andere Stimmen bleiben dagegen weitgehend ausgeschlossen«, kritisierte Christina Deckwirth, Sprecherin von Lobbycontrol, die Zusammensetzung des Treffens. Die Autokonzerne hätten sich – auch mit ihrem immensen Einfluss – bislang immer wieder als Bremser beim zukunftsfähigen Umbau des Verkehrssektors erwiesen und sich so selbst in eine anhaltende Absatzkrise hineinmanövriert.

Die Bundesregierung hatte das Ziel ausgerufen, dass im Jahr 2030 auf Deutschlands Straßen 15 Millionen Pkw mit Elektroantrieb fahren. Aktuell sind es weniger als ein Zehntel dieser Menge. Viele Menschen hielten sich beim Kauf eines E-Autos zurück, erläuterte der ADAC. Gründe seien hohe Strompreise, kaum bezahlbare Fahrzeuge, lange Lieferzeiten und teils fehlende Lademöglichkeiten. In der Bundesrepublik bekomme die Kundschaft nur drei Modelle für weniger als 30.000 Euro, kritisierte der Verein. Das stört auch den ökologisch orientierten Verkehrsclub Deutschland (VCD). Die deutschen Hersteller müssten mehr kleine E-Autos anbieten, verlangte er. »Noch immer ruhen sich die Konzerne auf E-Boliden im SUV- und Luxussegment aus«, erklärte der VCD.

Die Umweltschutzorganisation BUND forderte unterdessen den grundlegenden Umbau des Steuer- und Subventionssystems für den motorisierten Individualverkehr. Große, schwere und energieintensive Fahrzeuge dürften nicht weiter gefördert werden, sagte der BUND-Autoexperte Jens Hilgenberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag): »Solche Maßnahmen hätten zudem soziale Komponenten, da aktuell vor allem Besserverdienende von den Regelungen profitierten.« (AFP/dpa/jW)