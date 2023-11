Chinas Baukonzerne an den Börsen im Aufwind

Beijing. Hochverschuldete chinesische Baukonzerne wie Country Garden und Kaisa Group befinden sich an den Börsen im Aufwind, nachdem sich die Anzeichen verdichtet haben, dass der Staat ihnen unter die Arme greifen könnte. Die Aktie von Country Garden an der Hongkonger Börse stieg am Donnerstag um 17 Prozent. Auch die Branchengrößen Evergrande und Kaisa Group legten um sechs und sieben Prozent zu, die Sino-Ocean Group sogar um 30 Prozent. Hintergrund sind Medienberichte vom Mittwoch, wonach die chinesische Führung eine Liste mit 50 Unternehmen aufgestellt hat, die mit stärkerer finanzieller Unterstützung rechnen können. Das chinesische Parlament veröffentlichte zudem am Mittwoch einen Bericht, in dem es die Banken aufrief, dem Bausektor mehr zu helfen. (AFP/jW)