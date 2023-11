Volkswagen erhöht Löhne in US-Werk

Chattanooga. Nach dem Tarifabschluss der drei großen US-Autobauer mit der Gewerkschaft UAW erhöht Volkswagen die Löhne der Beschäftigten im Werk Chattanooga. Die Anhebung trete im Rahmen der jährlichen Bewertung der Vergütungen in Kraft, erklärte der Autobauer am Mittwoch (Ortszeit). Der Basislohn steigt bei einer Laufzeit bis April 2028 um 25 Prozent, beginnend mit elf Prozent im Januar. Volkswagen – wie auch andere ausländische Hersteller und Tesla – hat in den USA keinen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft. (Reuters/jW)