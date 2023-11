Israel: Zerschlagung des Islamischen Dschihad ist ebenfalls Kriegsziel

Majdi Mohammed/AP/dpa Im Visier: Ein Kämpfer der militanten Islamistengruppe Islamischer Dschihad

Tel Aviv/Gaza. Der Krieg im Gazastreifen hat nach israelischen Angaben auch die Zerschlagung des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ) zum Ziel. Israel werde den Krieg nicht beenden, bevor die militärische und politische Führung dieser Terrororganisationen ausgeschaltet sei – so wie auch der islamistischen Hamas, sagte der israelische Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi am Freitag. Seinen Angaben nach wurden bislang "Tausende" mutmaßliche Militante getötet, darunter auch Mitglieder der Hamas-Führung.

Der PIJ war auch an dem Massaker am 7. Oktober in israelischen Grenzorten und einem Musikfestival beteiligt. In der vergangenen Woche veröffentlichte der Islamische Dschihad ein Video zweier israelischer Geiseln. Der PIJ war 1981 im Zuge des islamistischen »Revolutionsexports« des Irans gegründet worden. Ihre Mitglieder feuern auch immer wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel ab. (dpa/jW)