EU-Millionen für ukrainische Häfen

Brüssel. Die EU stellt der Ukraine 50 Millionen Euro für den Wiederaufbau und die Erweiterung seiner von russischen Angriffen beschädigten Häfen zur Verfügung. »Verbesserte Hafenkapazitäten beschleunigen den Export von Lebensmitteln und anderen Gütern, die die Ukraine an globale Märkte liefert«, hieß es in einem Brief von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. »Mit der Zeit sollten unsere Investitionen es den Häfen der Ukrai­ne erlauben, zu Exportmengen von vor dem Krieg zurückzukehren«, hieß es in dem am Samstag veröffentlichten Brief weiter. Die 50-Millionen-Zusage wurde gegeben, als ein internationaler Gipfel zur Lebensmittelsicherheit in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. (dpa/jW)