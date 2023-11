Sierra Leone: Nach Überfall Anspannung

Freetown. Nach einem Überfall auf ein Waffenlager des Militärs hat die Regierung im westafrikanischen Sierra Leone eine landesweite Ausgangssperre verhängt. In dem Waffenlager, das sich in der Nähe der Residenz von Präsident Julius Maada Bio in der Hauptstadt Freetown befindet, war es in den frühen Morgenstunden zu Schusswechseln gekommen, sagte das Informationsministerium am Sonntag. Die Situation sei demnach unter Kontrolle; nach den Tätern werde gefahndet, hieß es. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas bekräftigte ihre »Null-Toleranz gegenüber verfassungswidrigen Regierungswechseln«. (dpa/jW)