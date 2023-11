Iran: 17jähriger wegen Mordes hingerichtet

Teheran. Der Iran hat nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen einen wegen Mordes verurteilten 17jährigen hingerichtet. Hamidresa Asari sei am Freitag im Gefängnis der Stadt Sabsewar in der ostiranischen Provinz Rasawi-Chorasan hingerichtet worden, teilten die beiden in Norwegen sitzenden Organisationen Hengaw und Iran Human Rights (IHR) am Sonnabend mit. Hengaw und IHR erklärten unter Berufung auf eingesehene Dokumente, Asari sei zum Tatzeitpunkt 16 Jahre und zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung 17 Jahre alt gewesen. Berichten zufolge war er zum Tode verurteilt worden, weil er bei einer Schlägerei einen Mann getötet hatte. Damit habe Iran erneut gegen die UN-Kinderrechtskonvention verstoßen, die jeden Menschen unter 18 Jahren als Kind definiert, erklärten die Organisationen. (AFP/jW)