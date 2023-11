Ukraine meldet Drohnenangriffe auf Kiew

Kiew. Am Samstag hat die ukrainische Luftwaffe nach eigenen Angaben 74 von 75 russischen Drohnen abgeschossen, von denen die meisten die Hauptstadt Kiew als Ziel hatten. Fünf Menschen wurden demnach verletzt, mehrere Gebäude wurden durch herabstürzende Drohnentrümmer beschädigt oder in Brand gesetzt. In Dutzenden Gebäuden fiel stundenlang der Strom aus. Am Sonntag meldeten die ukrainischen Behörden erneute Drohnenangriffe. Acht der neun Kampfdrohnen, die von russischer Seite abgefeuert worden seien, wurden demnach von der Luftabwehr zerstört. Kiew rechnet für den Winter mit einer ähnlichen russischen Offensive gegen die ukrainische Energieinfrastruktur wie im vergangenen Jahr. (AFP/jW)