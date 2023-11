IWF fordert mehr Investitionen in BRD

Washington. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat trotz der Haushaltskrise in Deutschland »massive staatliche Investitionen« angemahnt. »Um Wachstum sicherzustellen, muss Deutschland in seine Infrastruktur, den grünen Umbau der Wirtschaft sowie in die Fähigkeiten seiner Bevölkerung investieren«, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa im Interview mit mehreren europäischen Zeitungen (Freitagausgaben), darunter mit dem Handelsblatt. Italien, Frankreich und Spanien rief sie allerdings dazu auf, ihre Staatsschulden in den Griff zu bekommen. (AFP/jW)