Australien provoziert in Taiwanstraße

Taipei. Das taiwanesische Verteidigungsministerium hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass ein australisches Kriegsschiff in die Meerenge der Taiwanstraße eingefahren sei und sich dann in Richtung Süden weiterbewegt habe. Ein australischer Beamter bestätigte dies. Euan Graham, leitender Analyst am Australian Strategic Policy Institute, konnte bestätigen, dass die australische Marine regelmäßig die Taiwanstraße befahre. Derzeit sind die Beziehungen zwischen Australien und China stark belastet. Vergangene Woche hatte sich Canberra über einen Vorfall zwischen einem chinesischen Kriegsschiff und einem australischen Marineschiff beschwert, bei dem ein Militärtaucher verletzt worden sei. (Reuters/jW)