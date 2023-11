Philippinen: Rückkehr zum Strafgerichtshof

Manila. Fünf Jahre nach ihrem Austritt erwägen die Philippinen erneut eine Mitgliedschaft im Internationalen Strafgerichtshof (IStGH). Dies bekundete Präsident Ferdinand Marcos am Freitag gegenüber Reportern. Die Philippinen hatten sich 2019 aus dem internationalen Tribunal zurückgezogen, nachdem der damalige Präsident Rodrigo Duterte Untersuchungen zur Hetzjagd auf angebliche Drogendealer in Frage gestellt hatte. Vizepräsidentin Sara Duterte, die Tochter des ehemaligen Präsidenten, sagte am Donnerstag, dass die Zulassung einer erneuten IStGH-Untersuchung »verfassungswidrig« sei. (Reuters/jW)